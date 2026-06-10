«Нигерийский наследник» из Балашихи: прокуратура МО выпустила ролик о мошенниках

В новом ролике герой снова сталкивается с международной бандой телефонных аферистов. После пережитых событий Кильмяшкин пытается вернуться к обычной жизни и не поддаться на уловки, но мошенники находят слабое место в его бдительности.

Пилотная серия проекта вышла в 2025 году. По сюжету герой получает крупное наследство от богатого нигерийца, несмотря на сомнения семьи. Во второй части его убеждают в участии в секретной операции, после чего он становится невольным пособником террористов.

Проект показывает одну из распространенных схем обмана: мошенники создают у жертвы ощущение участия в «большой игре» с тайными заданиями, крупными деньгами и ролью избранного. Такой формат помогает наглядно объяснить психологию вовлечения и выстраивания доверия.

Первая серия набрала более 20 миллионов просмотров на российских видеоплатформах. Ролик получил бронзовую награду DCR Awards и вошел в шорт-лист фестиваля Red Apple 2025.

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