«Решил поделиться»: фермер в Анталье раздал 4 тонны помидоров
Турецкий фермер бесплатно раздал четыре тонны помидоров
Турецкий фермер Туран Киврак бесплатно раздал четыре тонны помидоров на площади в Анталье. Он не смог продать урожай оптом, сообщает «Царьград».
Фермер из Антальи Туран Киврак вывез выращенные помидоры на площадь Серика Чинаральты и раздал их всем желающим. Об этом рассказал портал Haberler.com.
«Цены постоянно меняются. Вместо того, чтобы продавать помидоры, я решил поделиться ими с людьми», — сказал Киврак.
По словам фермера, он не смог найти оптового покупателя на томаты. На площади быстро собралась большая очередь.
Местные жители приходили с сумками, пакетами и коробками, чтобы получить бесплатные овощи.
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