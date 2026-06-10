«Решил поделиться»: фермер в Анталье раздал 4 тонны помидоров

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Турецкий фермер Туран Киврак бесплатно раздал четыре тонны помидоров на площади в Анталье. Он не смог продать урожай оптом, сообщает «Царьград» .

Фермер из Антальи Туран Киврак вывез выращенные помидоры на площадь Серика Чинаральты и раздал их всем желающим. Об этом рассказал портал Haberler.com.

«Цены постоянно меняются. Вместо того, чтобы продавать помидоры, я решил поделиться ими с людьми», — сказал Киврак.

По словам фермера, он не смог найти оптового покупателя на томаты. На площади быстро собралась большая очередь.

Местные жители приходили с сумками, пакетами и коробками, чтобы получить бесплатные овощи.

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