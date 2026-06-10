На отечественном автомобильном рынке появилось новое веяние. Специалисты из Краснодарского края предлагают покупателям реплику Вugаtti Мistrаl в натуральную величину. При этом копия суперкара может стоить от 6 млн рублей, а версия авто с более детализированным исполнением около 13 млн рублей.

«В данном случае любой подобный автомобиль, переделанный или сделанный как некая копия, — это дорогое хобби или предмет коллекционирования. То есть такая машина по дорогам общего пользования может перемещаться исключительно на эвакуаторе. Или на закрытых территориях, где есть, например, какие-то специальные трассы, или внутри частных угодий, или быть участником каких-то выставок. Получить на нее разрешительные документы будет абсолютно невозможно», — сказал Егоров.

Он напомнил о существовании ст. 12 КоАП РФ — ряд административных правонарушений в области дорожного движения. Сюда же можно отнести внесение изменений в конструкцию автомобиля. Под эту статью попадает абсолютно все — от дефлекторов на стекла до колес и выхлопа.

Эксперт отметил, что есть вездеходы и болотоходы, выполненные на базе УАЗ. Однако это вполне серийное производство, но, что более важно, имеющее сертификаты соответствия.

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