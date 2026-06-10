Даже бокал вреден: сколько алкоголя приводит к ранней смерти

Ученые из США и Канады заявили, что даже небольшие дозы алкоголя могут вредить здоровью и повышать риск ранней смерти, сообщает «Царьград» .

Работа вышла в журнале Journal of Studies on Alcohol and Drugs. Авторы не нашли общей защитной пользы от спиртного, даже если человек пьет понемногу.

Исследователи переработали уже опубликованные научные данные. Они изучили более 7200 материалов о болезнях и травмах, связанных с алкоголем, и сопоставили оценки с крупными медицинскими базами США.

Модели показали, что малые дозы могут снижать риск ишемии сердца и инсульта. Однако эти эффекты не перевешивают опасность рака, хронических болезней, поражений печени, сердечно-сосудистых заболеваний и травм.

Риск для мужчин и женщин растет после одной стандартной порции в день. Две порции ежедневно, которые часто считают умеренным употреблением, уже связаны с большей вероятностью умереть раньше времени из-за алкоголя.

По оценке авторов, при 14 стандартных порциях в неделю смерть от причин, связанных с алкоголем, грозит примерно одному человеку из 25. Индивидуальный риск зависит от образа жизни, наследственности и характера употребления спиртного.

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