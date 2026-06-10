Викторины, флешмобы и экскурсии: 11 мест, куда сходить на 12 июня в Подмосковье

В материале РИАМО читайте об активностях в Московской области, которые стоит посетить в День России в 2026 году.

1. Экскурсии и мастер-классы в Музее-заповеднике «Горки Ленинские»

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12 и 14 июня в заповеднике пройдет пешеходная экскурсия «Гуляем в Горках», на которой гости познакомятся с историей этого места. Для детей в выходные проведут несколько мастер-классов. Среди, например, «Воздушный змей-птица», на котором можно будет сделать змея своими руками и запустить; по ракетомоделированию, где можно соорудить свою модель летательного планера; также будет работать художественная мастерская и множество других активностей.

Когда: 12-14 июня

Где: г.о. Ленинский, пгт Горки Ленинские, ул. Центральная, 1

Сайт: https://mgorki.ru/

2. Викторины и кинопоказы в музее-заповеднике «Бородинское поле»

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В «Бородино» в длинные выходные пройдут викторины, кинопоказы, экскурсии и мастер-классы. 12 июня здесь состоится торжественный церемониал, посвященный празднику. В течение всех трех дней гостей ждут игровые программы, а 14 июня всех желающих приглашают присоединиться к интерактивной программе «Семейный день в Бородино».

Когда: 12-14 июня

Где: Можайский г.о., дер. Бородино

Сайт: https://www.borodino.ru/anonsy/afisha-meropriyatij-muzeya-zapovednika-borodinskoe-pole-na-iyun/

3. Катание на БТР в парке «Патриот»

Фото - © Бронетранспортер БТР-70 на Музейной площадке №1 парка «Патриот»/Медиасток.рф

В День России в парке «Патриот» можно посетить масштабную объединенную выставку, которая наглядно демонстрирует, как военная доблесть защитников Отечества, великие мирные свершения и неугасаемая тяга к развитию формируют единый, непрерывный культурный код нашей страны. С помощью картин, экспонатов и видеороликов посетители смогут совершить настоящее путешествие по истории России.

Кроме того, в парке все желающие смогут покататься на БТР, побывать на динамическом показе военной техники: Т-80, Т-62М, ПТ-76Б, МТ-ЛБ, и посетить праздничный концерт. Также гости смогут почувствовать себя полицейскими и увидеть всю работу правоохранителей.

Когда: 12-14 июня

Где: Одинцовский г.о., 55 км Минского шоссе (парк)

Сайт: https://parkpatriot.ru/afisha/den-rossii-v-tsentralnom-parke-patriot/

4. Спектакли и концерт в Мелихово

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В День России в музее-заповеднике пройдет праздничный концерт «Песня русская моя». Кроме того, во все три дня в Мелихово пройдут традиционные интерактивные программы выходного дня. 13 и 14 июня в музее покажут спектакли, в том числе и под открытым небом, а 13 июня здесь состоится фестиваль «Пиономания», на котором можно посетить выставку, концерт и мастер-классы.

Когда: 12-14 июня

Где: г.о. Чехов, с. Мелихово, тер. «Музей-заповедник А.П. Чехова», 1

Сайт: https://chekhovmuseum.com/posters?page=5

5. Исторический конструктор в усадьбе «Мураново»

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Помимо традиционных экскурсий и активностей в усадьбе «Мураново» 12 и 13 июня покажут театрализованные программы «Тютчев. Диалоги о любви» и «Диалоги о любви сквозь века». На представлениях прозвучат фрагменты произведений Ростана, Лопе де Веги, Пушкина, Тютчева и поэтов XX века. А 14 июня в усадьбе можно будет собрать исторический конструктор. Это формат лекции, во время которой усадьба будет смоделирована и собрана в миниатюре из представленных отдельных 3D-домиков. В завершении программы участники под руководством ведущего сделают бумажный кораблик в технике оригами – символ мечты и свободы.

Когда: 12-14 июня

Где: Пушкинский г.о., дер. Мураново

Сайт: https://muranovo-museum.ru/?ysclid=mq6eydu3jt946032540

6. Кинопоказ в усадьбе «Архангельское»

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В усадьбе «Архангельское» 12 июня состоятся две лекции: «Сады барокко» из цикла «Сады сквозь время», на которой слушатели узнают о том, как создавались парковые ансамбли; и «Декорация – история приключения фона», посвященная истории сценографического искусства. Помимо этого, на территории усадьбы пройдут мастер-классы и кинопоказ фильма «Жестокий романс».

Когда: 12-14 июня

Где: г.о. Красногорск, пос. Архангельское

Сайт: https://arhangelskoe.su/events/

7. Погружение в творчество в музее «Новый Иерусалим»

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12 июня в музее пройдет лекция «О доблестях, о подвигах, о славе…» в пространстве выставки Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй». В экспозиции выставки представлено порядка 300 произведений искусства, выполненных в технике лаковой миниатюры. Лейтмотивом выставки стало «Слово о полку Игореве». Экспонаты дают возможность проследить военную историю России, начиная от Ледового побоища и до Великой Отечественной войны.

Кроме того, в детском центре музея пройдут мастер-классы 13 и 14 июня. На них участники сделают декоративные подвески и создадут пейзажи по мотивам полотен знаменитых художников.

Когда: 12-14 июня

Где: г.о. Истра, Ново-Иерусалимская наб., 1

Сайт: https://njerusalem.ru/sobitija/lekcii/lektsiya-na-strazhe-otechestva-velikie-bitvy-v-lakovoy-miniatyure/

8. Фестиваль в Сергиевом Посаде

Фото - © Медиасток.рф

День России в Сергиевом Посаде отметят молодежным фестивалем, который начнется в 15:00 в Пожарном переулке. Здесь состоятся танцевальный батл, выступление DJ, групп города и кавер-банды, мотофристайл-шоу, проведут творческие мастерские, также можно будет поиграть в настольные игры, сделать красивые фото и отдохнуть в лаунж-зонах.

В 19:00 состоится открытие Международного театрального фестиваля «У Троицы», а на дороге к храму с 18:00 начнутся «Посадские сезоны», во время которых гостей ждут гитарные импровизации Дмитрия Стиллера. Праздник для детей пройдет у Дворца культуры им. Ю.А. Гагарина.

Когда: 12 июня

Где: Сергиево-Посадский г.о.

Сайт: https://www.sergievgrad.ru/news/obshchestvo/den-rossii-v-sergievo-posadskom-okruge-programma-prazdnika-12-iyunya/

9. Фестиваль водных видов спорта в Одинцово

Фото - © Медиасток.рф

В День России, 12 июня, на территории Одинцовского городского округа состоится масштабный фестиваль, объединяющий водный спорт, туризм и культуру. По Москве-реке пройдет массовый заплыв для всех желающих. Маршрут проложен через историческую «Русскую Швейцарию» — мимо пейзажей XII века и с уникальным видом на Саввино-Сторожевский монастырь прямо с воды. Заплыв пройдет на сапах, каяках и байдарках. Начало в 9:30. Во время заплыва не будут скучать и зрители — на берегу состоится большой праздник с ярмарками, концертом и встречами со звездами и чемпионами, среди которых призер чемпионатов СССР и СНГ по пауэрлифтингу, чемпион и рекордсмен мира среди ветеранов по версии WRPF, легендарный Лев Шприц и российский юморист, ведущий и актер Александр Морозов.

Участие в заплыве бесплатное, необходима регистрация по ссылке https://plyvirossiafest.ru/#register

Когда: 12 июня

Где: г.о. Одинцовский, г. Звенигород, ул. Ивана Шнырева, д. 2 (старт у стадиона «Спартак»)

Сайт: https://welcome.mosreg.ru/event/festival-vodnyh-vidov-sporta-plyvi-rossia-10526

10. Рецепты окрошки в парке Каширы

Фото - © Приготовление окрошки/Медиасток.рф

В городском парке Каширы пройдет праздник «С Россией в сердце». Гости смогут узнать новые рецепты окрошки и поделиться своими в зоне очага, получить ленточки с триколором, посмотреть концерт, поучаствовать в мастер-классах и во флешмобе «Связующая нить», на котором участники сплетут большое полотно триколора.

Когда: 12 июня

Где: г.о. Кашира, ул. Гвардейская

Сайт: https://kashira-park.ru/

11. Концерт в Пушкине

Фото - © Медиасток.рф

В Пушкинском городском округе, в парках Пушкина и Ивантеевки, пройдут массовые мероприятия, посвященные Дню России. На площадках будут работать точки с творческими мастер-классами, пройдут различные активности и концерты, будет организован флешмоб и можно будет посмотреть шоу барабанщиков. Праздник пройдет с 11:00 до 17:00.

Когда: 12 июня

Где: г.о. Пушкинский, ул. Некрасова, 3; г. Ивантеевка, Студенческий пр-д

Сайт: https://pushparki.ru/