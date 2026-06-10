17-летний мигрант поставил ребенка на колени в подмосковной Балашихе

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства конфликта между 17-летним подростком и двумя детьми в лифте многоэтажки в городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Местная жительница обратилась в полицию с заявлением о противоправных действиях в отношении ее детей 8 и 11 лет в лифте многоэтажки на Рождественской улице.

Полицейские с помощью камер видеонаблюдения установили личность злоумышленника, которым оказался 17-летний подросток.

В настоящее время правоохранители разыскивают хулигана и устанавливают все обстоятельства конфликта.

Как пишет Mash, 17-летний мигрант начал хамить, оскорблять и угрожать детям в лифте балашихинской многоэтажки, а затем поставил одного из мальчиков на колени. После этого молодой человек скрылся.

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