Врач Шарапова объяснила, как безопасно пользоваться кондиционером

Заслуженный врач России Ольга Шарапова предупредила, что в жару вредны и перегрев, и резкое охлаждение. Кондиционер нужно включать постепенно, сообщает MIR24.TV

Врач Ольга Шарапова отметила, что комфортный микроклимат помогает сохранить концентрацию и самочувствие. Слишком высокая или низкая температура создает стресс для организма.

«Ни жара, ни холод в офисе не полезны для организма. Поэтому важно создать правильный микроклимат: температура воздуха на рабочем месте должна быть в пределах 22-24 °C. Крайности создают серьезный стресс для организма, а некомфортная температура снижает концентрацию внимания и ухудшает память».

Шарапова объяснила, что опасен резкий перепад: например, переход с улицы с +30 °C в помещение с +18 °C. В такой ситуации иммунная система ослабевает, а слизистые становятся уязвимее для вирусов и бактерий.

«Важно помнить, что кондиционер ни в коем случае не должен дуть прямо на человека. От кондиционера вполне можно заболеть ОРВИ, ангиной, ларингитом и даже пневмонией», – предупредила врач.

Специалист советует не направлять поток воздуха на людей, избегать сквозняков и делать перерывы: выключать кондиционер на 15-20 минут каждые два-три часа. Разница между температурой на улице и в помещении в идеале не должна превышать 5-7 градусов.

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