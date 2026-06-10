«Отношение как к скотине»: Рома Желудь обвинил солиста «Три дня дождя» в краже

Российский видеоблогер и певец Рома Желудь завил в своем блоге, что солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов украл его любимую вещь из квартиры.

По словам блогера, они давно должны были встретиться с музыкантом. В итоге встречу назначили в квартире Желудя. Глеб позвал туда еще нескольких человек. В процессе посиделок блогер ушел спать, а остальные продолжили веселье.

Утром Желудь обнаружил пропажу своей любимой балаклавы.

«Здесь не просто взяли вещи, пока я спал, но еще и потом Глеб мне заявляет: „Да, я ее украл“», — рассказал Желудь в блоге. Он также прикрепил скрин переписки, в которой музыкант признался в краже.

Желудь отметил, что это больше похоже на «клептоманию». Блогер попросил вернуть ему вещь, но Глеб не стал этого делать.

Блогер призвал подписчиков быть аккуратнее с компаниями, которых они приглашают домой, даже если это знаменитости.

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