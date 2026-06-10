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Крымская делегация приняла участие в фестивале культур в Гродно

Крымская делегация впервые участвовала в XV Республиканском фестивале национальных культур в Гродно. В программу вошли концерты, выставка ремесел, переговоры и новые соглашения, сообщает «Крымская газета» .

Фестиваль проходил в Гродно с 4 по 6 июня и собрал 42 делегации. Крым представили творческие коллективы, мастера народных промыслов, общественные организации, музеи и официальные лица.

Делегацию возглавил первый заместитель Постоянного представителя Республики Крым при Президенте России Михаил Соломенцев. Участники посетили мемориалы Великой Отечественной войны в Гродно и возложили цветы к Братской могиле советских воинов и партизан.

Ансамбль «Таврия» имени Л. Д. Чернышевой открыл концертную программу Русского подворья. Мастера показали изделия ручной работы, а гости познакомились с ремеслами и традициями полуострова.

В Ивье представители Крыма посетили Музей национальных культур, православный храм, мечеть и католический костел. Там стороны подписали соглашения о сотрудничестве между образовательными учреждениями и музеями Беларуси и Крыма.

Участники также обсудили музейные проекты, образовательные обмены, развитие туризма и взаимодействие муниципалитетов. Михаил Соломенцев отметил, что у Крыма и Беларуси много точек соприкосновения в культуре, образовании, экономике и сохранении исторической памяти.

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