сегодня в 19:41

В Сети появились первые кадры с места схода вагонов пассажирского поезда в Коми

Очевидцы показали, как выглядит место ЧП в районе станции Инта-1 в Коми, где с рельсов сошли 9 вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск, сообщает Mash .

На опубликованных кадрах видны опрокинутые на бок вагоны и размытые железнодорожные пути.

Пассажиры помогают друг другу выбраться из разбитых окон вагонов, которые лежат на земле.

Авария произошла спустя 10 минут с момента отправления поезда. По словам очевидцев, местность, где произошла авария, сильно подтоплена.

Сход с рельсов вагонов поезда № 511 произошел на перегоне Инта-1 — Угольный. Движение составов на участке приостановили. Предварительно, в результате ЧП пострадали 12 пассажиров.