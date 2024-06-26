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9 вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов в Коми

В Республике Коми на перегоне Инта-1 — Угольный произошел сход с рельсов 9 вагонов пассажирского поезда № 511, следовавшего из Воркуты в Новороссийск, сообщает пресс-служба РЖД.

Инцидент случился в 18:12 по Москве. На место следуют сотрудники оперативных служб.

Пассажирам сошедшего с рельсов поезда оказывают все необходимую помощь. Есть ли среди них пострадавшие, пока не ясно.

На данном участке Северной железной дороги движение составов временно приостановил.

В местном Telegram-канале «Коми — это Ж» опубликована фотография с места ЧП под Интой. На кадрах видно, как вагоны лежат на боку, а пути, предположительно, размыты.