сегодня в 19:30

SHOT: 12 пассажиров пострадали при сходе вагонов поезда в Коми

В результате схода с рельсов 9 вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск в Коми пострадали минимум 12 человек, сообщает SHOT .

У данных пассажиров выявили легкие ушибы и порезы, их осмотрели медики. Характер травм еще 8 человек сейчас уточняется.

В результате ЧП погибших нет.

Сход с рельсов вагонов пассажирского поезда № 511 произошел на перегоне Инта-1 — Угольный. Движение составов на участке приостановлено, на месте происшествия работают спецслужбы.