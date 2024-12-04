В российской гимназии строят баррикады из-за предупреждения о расстреле
В гимназии Новосибирска баррикадируют двери после звонка о готовящемся расстреле
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В гимназии № 9 в Новосибирске ученики начали баррикадировать партами двери классов после того, как одной из учительниц поступил сигнал о возможном нападении на учреждение. В том сообщении аноним грозился расстрелять учащихся, сообщает Baza со ссылкой на источники.
Утром 4 декабря преподавательнице биологии пришло сообщение от неизвестного, который угрожал убить учеников. Школьная администрация сразу вызвала на место силовиков, а учащихся рассадили по кабинетам и начали баррикадировать входы в классы.
В данный момент у школы дежурят наряды правоохранителей. Дети продолжают оставаться в кабинетах.
Ранее несколько военных устроили бунт в Коченево Новосибирской области, разгромили часть и сбежали из нее.