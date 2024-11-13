«Бунт, зае*** все, ха-ха»: военные из Сибири громили часть перед побегом

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Военные из Новосибирской области устроили погром в части перед СОЧ

В Новосибирской области военные, которые группой сбежали из части, устроили погром на месте службы перед «самоволкой». Армейцы били стекла и доски почета, сообщает Baza .

После погрома в части, по данным властей, 10 военных самовольно покинули место несения службы в рабочем поселке Коченево. Ранее они уже уходили в «самоволку».

«Происходит бунт. Юху, зае*** все, ха-ха. Базара нет», — говорит автор видео, снимая погром.

Семерых из дюжины беглецов задержали, остальных ищут. Согласно одной из версий, солдаты могли скрыться в соседней Кемеровской области.