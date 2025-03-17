В результате ударов США на заводе в Йемене начался пожар

Авиация США атаковала металлургический завод на западе Йемена. Там начался пожар, сообщает РИА Новости со ссылкой на Al Masirah.

Предприятие находится в провинции Ходейда. Американские истребители нанесли по нему 6 авиаударов.

В результате там начался сильный пожар. Информация о наличии пострадавших на данный момент неизвестна.

Ранее США объявили о начале крупномасштабной операции в Йемене. Она включает в себя серию ударов по объектам хуситов. Операция, как утверждает Белый дом, направлена на защиту американских интересов.

Между тем стало известно, что число умерших при ударах США по Йемену увеличилось до 53. Также пострадали 98 человек.