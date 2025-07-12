Овчинский: первые дома демонтировали по реновации в районе Покровское-Стрешнево

В Покровском-Стрешневе начался снос первых расселенных домов в рамках программы реновации. Жители этих зданий уже получили новые квартиры с современной улучшенной отделкой. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«В районе Покровское-Стрешнево демонтировали три первых дома по программе реновации. Более 450 москвичей, ранее проживавших в них, переехали в новый жилой комплекс на Волоколамском шоссе, дом 71/7. Квартиры были предложены с готовой улучшенной отделкой. В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комната для консьержей и помещение для хранения колясок и велосипедов», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что на придомовой территории выполнено комплексное благоустройство: оборудованы детские и спортивные площадки.

Всего в Покровском-Стрешневе по программе реновации планируется расселить 48 домов. Новое жилье получат 8,3 тысячи москвичей.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про итоги программы реновации в первом полугодии текущего года.

Подробнее о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Дополнительная информация о домах и квартирах доступна по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».