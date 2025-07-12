Депутат Гаврилов: в России с 1 августа повысят пенсии ушедшим с работы в июле

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что с 1 августа увеличенную пенсию получат пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, те, кто в июле получил первую группу инвалидности или ушел с работы, сообщает РИА Новости .

По словам Гаврилова, пенсионная система работает по принципу отсроченного действия. Право на надбавку появляется в одном месяце, а выплата приходит — в следующем. Так будет и в августе. Самым частым основанием считается достижение 80-летнего возраста.

«Все это происходит автоматически, если данные о возрасте и статусе пенсионера есть в системе. Аналогичным образом вступает в силу и надбавка за уход в размере 1 314 рублей, если за пенсионером официально оформлен присмотр», — заявил Гаврилов.

Если пенсионер ушел с работы в июле, он переходит на полный объем выплат уже в августе. Это касается и индексаций, которые не применялись в период его трудовой деятельности.