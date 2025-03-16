США объявили о начале крупномасштабной операции в Йемене

США начали операцию в Йемене по защите американских интересов

США начали крупномасштабную операцию в Йемене по защите американских интересов, сообщает ТАСС .

Операция включает в себя серию ударов по объектам хуситов с «целью защиты американских интересов, сдерживания противников и восстановления свободы судоходства».

Заявление сделало Центральное командование Вооруженных сил США.

Ранее американские силы нанесли удары по столице Йемена Сане при которых погибли не менее девяти человек.

В январе 2025 года Вашингтон признал йеменское движение "Ансар Аллах" террористической организацией.