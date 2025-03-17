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Число умерших при ударах США по Йемену увеличилось до 53

Число погибших в результате ударов США по Йемену увеличилось с 31 до 53, сообщает RT со ссылкой на Al Jazeera.

«Число погибших в результате атаки США на Йемен возросло до 53, сообщают хуситы», — говорится в сообщении.

По данным Министерства здравоохранения Йемена, число пострадавших достигло 98.

Вечером 15 марта ВС США атаковали столицу Йемена, город Сану. Во время того удара девять человек умерли, девять были ранены. Атаки наносились американскими и британскими военными.