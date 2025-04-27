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В результате крушения самолета в Теннесси погибли три человека

В результате крушения легкомоторного самолета в американском штате Теннесси погибли 3 человека, сообщает RT со ссылкой на Times Now.

Отмечается, что самолет упал в поле в округе Уайт.

По словам очевидцев, все 3 человека на борту погибли в результате крушения.

Жителей округа призвали держаться подальше от места происшествия.

Ранее сигнализация о разгерметизации в кабине пилотов сработала на рейсе Москва — Санкт-Петербург авиакомпании «Победа». Во время полета выпали кислородные маски.