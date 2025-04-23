Сигнализация о разгерметизации в кабине пилотов сработала на рейсе Москва — Санкт-Петербург авиакомпании «Победа». Во время полета выпали кислородные маски, сообщает Baza .

На рейсе «Победы» Москва — Санкт-Петербург сработала сигнализация о разгерметизации. В салоне выпали кислородные маски.

На опубликованных кадрах видно, как во время полета перед пассажирами выпали кислородные маски.В салоне началась паника. Командир воздушного судна обращается к пассажирам и пытается их успокоить.

«В данный момент мы заняли безопасную высоту. Нам ничего не угрожает, здесь достаточно кислорода. Я понимаю, что сейчас немного напуганы, но на данном этапе все хорошо», — сказал капитан корабля.



Проблемы у рейса начались за полчаса до посадки в Москве. В кабине пилотов сработала сигнализация о разгерметизации, поэтому экипаж выпустил кислородные маски. В салоне Boeing-737 среди пассажиров началась небольшая паника.

Самолет благополучно сел в петербургском аэропорту Пулково. В результате инцидента пострадавших нет.