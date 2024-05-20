В разбившемся вертолете Раиси была отключена система аварийного сигнала

сегодня в 17:26

Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что вертолет погибшего президента Ирана Эбрахима Раиси не подавал сигналов из-за отключения аварийной системы, сообщает РИА Новости .

По словам Уралоглу, система передачи аварийного сигнала была отключена или вовсе отсутствовала. Поэтому вертолет Раиси не подавал никаких сигналов до крушения.

Старший преподаватель школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин заявил, что в вопросах о гибели первых лиц Ирана «не стоит торопиться». Он предполагает, что крушение вертолета могло произойти из-за бомбы, сбития или помех в системе навигации.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Верховному руководителю Исламской Республики Иран, аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента Раиси. По словам российского лидера, Сейед Эбрахим Раиси был выдающимся политиком, посвятившим всю свою жизнь служению Ирану.