В разбившемся вертолете Раиси была отключена система аварийного сигнала
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Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что вертолет погибшего президента Ирана Эбрахима Раиси не подавал сигналов из-за отключения аварийной системы, сообщает РИА Новости.
По словам Уралоглу, система передачи аварийного сигнала была отключена или вовсе отсутствовала. Поэтому вертолет Раиси не подавал никаких сигналов до крушения.
Старший преподаватель школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин заявил, что в вопросах о гибели первых лиц Ирана «не стоит торопиться». Он предполагает, что крушение вертолета могло произойти из-за бомбы, сбития или помех в системе навигации.
Президент России Владимир Путин направил соболезнования Верховному руководителю Исламской Республики Иран, аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента Раиси. По словам российского лидера, Сейед Эбрахим Раиси был выдающимся политиком, посвятившим всю свою жизнь служению Ирану.