Вертолет сбили: востоковед озвучил возможные причины гибели главы Ирана
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Старший преподаватель школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин утверждает, что погибший иранский президент Эбрахим Раиси претендовал на кресло верховного правителя, а министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян должен был стать главой государства. По словам эксперта, в вопросах о гибели первых лиц страны «не стоит торопиться», сообщает «ФедералПресс».
Чупрыгин не исключил, что смерть президента Эбрахима Раиси встревожит лидеров мусульманских государств. По мнению востоковеда, они все еще «напуганы» смертями лидера Ливии Муаммара Каддафи и экс-президента Ирака Саддама Хусейна.
«Среди возможных версий могут быть выдвинуты следующие: или вертолет был сбит, или в систему навигации были введены какие-то помехи, или была заложена бомба», — полагает педагог.
Ранее стало известно о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси при крушении вертолета. Вместе с ним погибли все, кто был на борту, включая министра иностранных дел.
Президент России Владимир Путин направил соболезнования Верховному руководителю Исламской Республики Иран, аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси. По словам российского лидера, Сейед Эбрахим Раиси был выдающимся политиком, посвятившим всю свою жизнь служению Ирану.