Вертолет сбили: востоковед озвучил возможные причины гибели главы Ирана

Старший преподаватель школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин утверждает, что погибший иранский президент Эбрахим Раиси претендовал на кресло верховного правителя, а министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян должен был стать главой государства. По словам эксперта, в вопросах о гибели первых лиц страны «не стоит торопиться», сообщает «ФедералПресс» .

Чупрыгин не исключил, что смерть президента Эбрахима Раиси встревожит лидеров мусульманских государств. По мнению востоковеда, они все еще «напуганы» смертями лидера Ливии Муаммара Каддафи и экс-президента Ирака Саддама Хусейна.

«Среди возможных версий могут быть выдвинуты следующие: или вертолет был сбит, или в систему навигации были введены какие-то помехи, или была заложена бомба», — полагает педагог.

Ранее стало известно о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси при крушении вертолета. Вместе с ним погибли все, кто был на борту, включая министра иностранных дел.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Верховному руководителю Исламской Республики Иран, аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси. По словам российского лидера, Сейед Эбрахим Раиси был выдающимся политиком, посвятившим всю свою жизнь служению Ирану.