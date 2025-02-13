В Подольске проповедник стал закладчиком мефедрона

В подмосковном Подольске задержан 29-летний проповедник церкви «Благочестие». Он признался правоохранителям, что был закладчиком мефедрона, сообщает Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы».

В конце января проповедник попался полиции со свертком мефедрона. После задержания он рассказал, что работает в церкви и решил заняться криминалом из-за нехватки денег. По словам фигуранта, прихожане жертвовали церкви мало средств, из-за чего у него и возникли финансовые трудности.

Проповедник признался, что в интернете наткнулся на вакансию наркозакладчика и стал распространять запрещенные вещества. По словам церковного служащего, он фасовал порошок по пакетам и прятал его по тайникам.

Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Вешняках подростки массово отравились, предположительно, мефедроном. В результате двое из пострадавших ребят погибли.