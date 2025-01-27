Подростки массово отравились наркотиками в столичных Вешняках

В московском районе Вешняки группа подростков в количестве не менее 10 человек употребила запрещенные вещества и в итоге отравилась. Двое из них скончались, сообщает «МК: срочные новости» .

Предполагается, что подростки употребили мефедрон. Двое несовершеннолетних скончались, еще один впал в кому и находится в больнице. Все произошло утром 26 января в одной из квартир на улице Вешняковской.

Употребить наркотики подросткам предложила девушка, которая сообщила, что получила запрещенные вещества от друга. Она убедила всех, что доверять ее товарищу можно, так как тот никогда ее не подводил.

В результате 17-летние парень и девушка решили принять мефедрон сразу и отправились для этого на балкон на 22-м этаже многоквартирного дома. Вскоре оба потеряли сознание, что заставило их испуганного товарища обратиться за помощью к консьержу. Прибывшие по вызову экстренные службы не смогли спасти девушку, а ее спутника с тяжелыми симптомами отравления доставили в отделение реанимации.

Третий участник встречи также стал жертвой опасного зелья. Находясь под воздействием наркотиков, он сумел дойти до своего дома, расположенного неподалеку — всего в пяти минутах ходьбы. Оказавшись в квартире, молодой человек потерял сознание и упал. Его тело было обнаружено старшим братом, вернувшимся с дачного участка в Подмосковье, спустя несколько часов. К сожалению, прибывшие медики лишь констатировали смерть подростка.