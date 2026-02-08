В подмосковном жуковском мужчина пострадал из-за технического сбоя лифта
Мужчина пострадал из-за технического сбоя лифта в подмосковном Жуковском, сообщается на странице в соцсети «Вконтакте» администрации городского округа Жуковский.
Пострадавшего госпитализировали. Отмечается, что пострадавшему и его семье будет оказана вся необходимая помощь.
Инцидент произошел на улице Амет-хан Султана, 15.
«В 17-этажном многоквартирном доме произошел технический сбой в работе лифтового оборудования. В результате лифт проехал 17 этажей вверх и не остановился. Сработала цепь безопасности, лифт не упал, но в результате резкой остановки произошел удар внутри кабины, в которой находился мужчина 1985 года рождения», — сообщили в администрации.
