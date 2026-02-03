Многоэтажный коллапс: почему в регионах РФ лифты массового выходят из строя

В информационной повестке все чаще можно прочитать о том, что состояние лифтов в нашей стране, мягко говоря, плачевное. Невозможность спуститься и подняться на свой этаж становится особенно большой бедой для пожилых людей, мамочек с колясками и людей с ограниченными возможностями. О том, в чем кроется корень проблемы, читайте в материале РИАМО.

Почему столько проблем с лифтами в Москве

Нерабочие лифты, находящиеся на ремонте, — серьезная проблема для жителей нашей страны. Подняться пешком на невысокие этажи многим людям вполне посильно, однако пожилым гражданам и людям с ограниченными возможностями передвижение вверх по лестнице превращается в настоящее испытание. Особенно остро этот вопрос встает перед жителями современных многоэтажных жилых комплексов, тем более если речь идет о верхних этажах. Эта неприятная ситуация затронула даже столицу России.

«С точки зрения изношенности лифтов, безусловно, такая проблема есть. В Москве полно лифтов, которые уже более 50 лет не менялись, в регионах, я думаю, ситуация на порядок хуже. Хотя срок службы лифта, насколько я понимаю, 25–30 лет. Понятно, что тут высочайшая степень износа. Во-вторых, проблема тут в том, что лифты разных производителей требуют разной эксплуатации», — пояснил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Он добавил, что порой возникают вопросы также к шахтам лифтов: в новых домах они нередко отклоняются от параметров строительных конструкций и нарушают всевозможные допустимые нормы, а это делает их монтаж и ремонт более дорогим.

В Москве жители нескольких районов жаловались, что лифты в их домах часто ломаются, в лучшем случае из всех работает всего один. Это становится причиной настоящего коллапса.

«У нас постоянные очереди на лифт. Мамочки с колясками не могут никуда выйти. Курьеры отказываются доставлять заказы по лестнице, им надо подниматься пешком. Пенсионеры вообще никуда выйти не могут», — пишет одна из москвичек.

Помогает ли замена лифта решить проблему поломок?

Другой москвич рассказал корреспонденту РИАМО, что, хоть в доме и обновили лифт, который часто ломался, ситуация все равно лучше не стала.

«У нас установили такой. Самый долгий, медленный лифт, который я видел в жизни. После установки ломался раз 10. Лифт сделали шире, входная зона осталась прежней. 2 ребенка или коляска так и не проходят. Но есть экранчик с видом на Москва-Сити, видимо, напомнить тем, кто там работает, что там ситуация с лифтами еще хуже», — сообщил житель района Кунцево.

В таких ситуациях все претензии, конечно, адресуются управляющим компаниям и прочим представителям коммунальной сферы. Люди считают, что они неохотно и плохо работают. Заместитель председателя комиссии Государственной Думы федерального собрания Российской Федерации по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева в разговоре с РИАМО сообщила, что на самом деле данная проблема очень сложная и многофакторная.

«На самом деле здесь целый клубок проблем. Во-первых, конечно, не успевают менять вовремя лифты, которые исчерпали свой срок службы. И несмотря даже на решение Евразийской комиссии, в соответствии с которой все лифты, исчерпавшие срок службы, надо поменять к 25 году, это делать не успевают. Сейчас срок службы продлили еще на пять лет — скорее всего, тоже не успеют. Во многих регионах у нас есть лифты, которые плохо служат в силу своего срока эксплуатации», — сказала Разворотнева.

Ремонт и замена лифта — это вопрос денег

Как известно, проблема с лифтами особенно остро касается старого жилого фонда. Об этом РИАМО сообщила еще одна из жительниц столицы.

«Лифты ломаются. Да и как они могут не ломаться, если старые. Каждый год их красят, обновляют, на этом все. Вроде прошел капремонт в доме, но... странный он какой-то был. Покрасили стены, положили плитку на пол, поменяли двери межэтажные, сделали мусоропровод. Потом долго чесались, думали и решили обновить всем балконы. А про лифты забыли», — рассказала жительница района Солнцево.

Разворотнева отметила, что замена лифтов происходит за счет региональных фондов капитального ремонта, в которых нередко на это не хватает средств. Эксперт отметила, что, тем не менее, есть дома, жильцы которых скидываются на ремонт лифтов отдельно, и там их замену все же проводят. Причем это становится самой дорогой строкой расходов в смете на капремонт.

Зампред комиссии Госдумы Федерального Собрания РФ по обеспечению жилищных прав граждан отметила, что бывают случаи, когда сумма на обслуживание лифта в платежке сильно расходится с реальным положением дел. Так происходит из-за старых нормативов в управляющих компаниях, по которым задачи передают мастерам по ремонту подъемников. Так на сервисных сотрудников падает огромный объем работы.

«С ноября месяца ни одного дня не работал по сегодняшний день. Наш дом 2014 года постройки, новые лифты или нет, мне сложно сказать», — делится ситуацией в своем доме житель района Солнцево.

Кто виноват в проблемах с лифтами в стране

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, отметил, что проблемы с лифтовым оборудованием есть, и одна из ключевых — это подход к вопросу самих УК.

«Вопрос в первую очередь к управляющим компаниям, к тому, как они выполняют свои обязанности, потому что множество управляющих компаний рассматривают свою функцию в процессе как получение ренты. Вторичная причина — санкции, наличие значительного количества лифтов нового производства, часто иностранного, с иностранными комплектующими, но я считаю, что эта причина вторична», — делится мнением Колташов.

Куда жаловаться на неработающие лифты

С вопросом о том, что же делать простым жителям, мы обратились к руководителю юридического агентства KDA-Lawyers Дмитрию Костину.

«Застройщик отвечает за поломку лифта в пределах срока гарантийных обязательств, обычно в течение пяти лет распространяется гарантия на все инженерные коммуникации. После истечения гарантии за все поломки отвечает управляющая организация», — отвечает Костин.

Он добавил, что в случае, если застройщик или управляющая организация отказываются производить замену неисправного оборудования, жильцы могут обратиться в Государственную жилищную инспекцию, Роспотребнадзор, Ростехнадзор и Прокуратуру с жалобами о неисправности лифта и бездействии застройщика или УК.