В подмосковном Раменском произошла массовая драка мигрантов

сегодня в 22:14

В подмосковном Раменском мигранты устроили массовую драку, сообщили в пресс-службе СК РФ .

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Местные жители ранее жаловались в местную администрацию и правоохранительные органы, но меры так и не были приняты. В дело вмешался Следственный комитет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Доклад о ходе расследования будет представлен главе СК РФ Александру Бастрыкину, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее на юго-востоке Москвы сцепились в драке несколько десятков человек. Инцидент произошел на Жулебинском бульваре в среду вечером.