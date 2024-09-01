В подмосковном Раменском произошла массовая драка мигрантов
В подмосковном Раменском мигранты устроили массовую драку, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
Местные жители ранее жаловались в местную администрацию и правоохранительные органы, но меры так и не были приняты. В дело вмешался Следственный комитет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Доклад о ходе расследования будет представлен главе СК РФ Александру Бастрыкину, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее на юго-востоке Москвы сцепились в драке несколько десятков человек. Инцидент произошел на Жулебинском бульваре в среду вечером.