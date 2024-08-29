Массовая драка произошла на юго-востоке Москвы

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На юго-востоке Москвы сцепились в драке несколько десятков человек. Инцидент произошел на Жулебинском бульваре в среду вечером, сообщает Telegram-канал « МК: срочные новости ».

Судя по видео, которое опубликовало ГУ МВД по Москве, драка произошла около парковки на территории одного из дворов.

СМИ сообщали, что в потасовке могли участвовать от 100 до 2 тыс. человек. Однако всего правоохранители задержали 23 человек.

На них были составлены протоколы. Причины происшествия не раскрываются.

Ранее толпа армян забила двух русских парней в Волгограде. Родственникам потерпевших поступали звонки от неизвестных с угрозами и требованием забрать заявление из полиции.