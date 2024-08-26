V1.RU: толпа армян забила двух русских парней в Волгограде

Толпа армян избила двух русских парней в Волгограде в ходе конфликта. Инцидент произошел в Ворошиловском районе рядом с торговым центром, сообщает V1.RU .

Как отмечают очевидцы, в массовой драке пострадали как минимум два человека. Одного из них госпитализировали с различными травмами в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, нападавшие — армяне. Потерпевшие — два русских парня.

Очевидцы засняли все на видео. Судя по кадрам, попавшим в Сеть, нападавшие били парней кулаками и применяли приемы удушья. Раздавались крики. Затем один из нападавших ударил парня в лицо ногой, после чего толпа разбежалась.

Сейчас семье потерпевшего поступают звонки с угрозами и требованиями забрать заявление из полиции. Неизвестные сообщают о своих связях в прокуратуре и утверждают, что «все равно все будет куплено».