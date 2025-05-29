В Подмосковье задержан мигрант по подозрению в убийстве местного жителя

В Балашихе мигрант убил мужчину за замечание о нецензурной брани

В подмосковной Балашихе возле железнодорожной станции Кучино произошёл конфликт между местным жителем и приезжим, в результате которого мужчина скончался от полученных травм, сообщает Telegram-канал «Балашиха Life» .

По предварительным данным, потерпевший сделал замечание подозреваемому относительно нецензурной брани в общественном месте. В ответ последовал удар в область головы, после чего пострадавший потерял сознание.

Медики диагностировали у мужчины перелом основания черепа. Несмотря на оказанную помощь, он впал в кому и через несколько дней умер в больнице. Личность подозреваемого была установлена, он задержан. Изначально возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

После сбора дополнительных доказательств и опроса свидетелей следствие переквалифицировало дело на статью 111 ч. 4 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»). Расследование продолжается.

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