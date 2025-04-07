Искали 13 лет: в Москве во время мигрантского рейда задержали насильника

В ходе рейда по выявлению нелегальных мигрантов в Москве правоохранителям удалось случайно задержать 34-летнего уроженца Узбекистана, который 13 лет назад ограбил и изнасиловал девушку в центре города, сообщает NewsAlert .

Мужчина подрабатывал разнорабочим, и у него не оказалось документов и разрешения на нахождение в стране и работу здесь. На него составили протокол, правоохранители направили его в центр временного нахождения для ожидания депортации.

В результате экспертизы выяснилось, что мужчина в 2012 году напал на девушку в Пестовском переулке. После преступления он покинул Россию, но затем снова вернулся.

«Он тогда избил ее, украл телефон и 150 рублей, после чего, схватив ее за горло и угрожая убийством изнасиловал», — сообщил источник.

Возбуждено уголовное дело по статьям 132 и 161 УК РФ. Подозреваемому грозит более 10 лет лишения свободы.