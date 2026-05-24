В Подмосковье против избившего дочь в лифте возбудили второе уголовное дело

В отношении жителя подмосковной Балашихи, избившего свою маленькую дочь в лифте, возбуждено еще одно уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовное дело возбуждено по статье 156 УК РФ (Неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

«Семья поставлена на профилактический учет в полиции», — отметила Ирина Волк в Telegram-канале.

Как сообщает ТАСС, до этого следователи возбудили дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ (Об истязании несовершеннолетнего). Прокуратура также начала проверку.

Ранее жители Балашихи сняли на видео избиение ребенка в лифте.

