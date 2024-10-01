В Подмосковье повторно возбудили дело на мигранта, устроившего массовое ДТП

В ГСУ СК России по Московской области повторно возбудили уголовное дело против мигранта, который устроил массовое ДТП и угрожал владельцам пострадавших машин, сообщает Информационный центр СК России .

Инцидент с аварией был широко освещен в социальных сетях. В июле этого года гражданин Таджикистана, будучи водителем службы доставки, ехал на автомобиле во дворе жилого комплекса «Государев дом» в рабочем поселке Лопатино Ленинского городского округа.

Мигрант нарушил правила дорожного движения, в результате чего его действия повлекли за собой массовое ДТП. После аварии мужчина позвал на помощь своих знакомых. Они стали угрожать физической расправой владельцам автомобилей, которые были повреждены в результате ДТП, а также общественникам.

По данному факту в ГСУ СК России по Московской области было возбуждено уголовное дело, однако заместитель Видновского городского прокурора Пешхоев Саид Сайд-Селимович отменил его. После этого в социальных сетях стали появляться обращения по поводу длительного непривлечения к уголовной ответственности мигранта, устроившего ДТП, и его знакомых.

В ГСУ СК России по Московской области повторно возбудили уголовное дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по ситуации и причинах непривлечения к ответственности фигурантов дела.

Ранее стало известно, что некий мигрант пристает к девочкам на улицах и в магазинах в Орехово-Зуеве. По данному факту возбуждено уголовное дело.