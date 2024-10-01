Мигрант пристает к маленьким девочкам на улицах в Орехово-Зуеве

Мигрант пристает к девочкам на улицах и в магазинах в Орехово-Зуеве. На мужчину неоднократно жаловались местные жители, возбуждено уголовное дело, сообщает Информационный центр СК России .

В социальных медиа появилась информация, что неизвестный мужчина пристает к девочкам в Орехово-Зуеве. Для домогательств он выбирает места на улице или в магазине.

В правоохранительные органы с жалобами на мигранта обратились уже четыре пострадавших, однако он так и не был задержан. При этом мужчина продолжил совершать противоправные действия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 135 УК РФ (развратные действия). Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад об установленных обстоятельствах и ходе расследования дела.

Ранее глава ведомства поручил представить ему доклад о ходе расследования дела по факту попытки нападения на жителя Солнечногорска, которая была совершена мигрантом.