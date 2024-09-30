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Мигрант попытался напасть с ножом на жителя Солнечногорска

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался мигрантом, который попытался напасть на жителя Солнечногорска с ножом, сообщает Информационный центр СК России .

Инцидент был освещен в социальных сетях. Отмечается, что мигрант планировал напасть на жителя Солнечногорска. При этом у него был в руках нож. Мигрант также оскорблял мужчину.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мигрант обвиняется в хулиганстве.

Бастрыкин получил представить ему доклад о ходе расследования дела по факту противоправных действий, совершенных в отношении пострадавшего.

Ранее глава СК РФ поручил проверить школу в Калининграде из-за не знающих русский язык детей мигрантов. Обращение в правоохранительные органы поступило от обеспокоенных родителей учеников.