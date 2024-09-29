СК проверит школу в Калининграде из-за не знающих русский язык детей мигрантов

В социальных сетях появилось обращение родителей школьников. По их словам, их беспокоит ситуация с детьми мигрантов, сложившаяся в образовательном учреждении.

Так, они сообщают, что в школе учится большое количество ребят, которые не владеют русским языком. Родители отмечают, что в связи с этим был нарушен образовательный процесс. Руководство учреждения на жалобы родителей не обращает внимания.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту нарушения прав учеников. Ему представят доклад об установленных обстоятельствах.

Ранее стало известно о 13-летнем школьнике-мигранте, который держит в страхе всю гимназию в Мытищах. Он провоцирует драки и даже угрожал изнасиловать первоклассницу.