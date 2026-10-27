Космонавт Елена Серова посетила долголетов в Сергиево-Посадском округе

Летчик-космонавт Елена Серова встретилась с участниками «Активного долголетия» в селе Бужаниново Сергиево-Посадского округа. Она пообещала помочь волонтерам материалами для плетения сетей и обсудила проблемы села, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Герой России, советник губернатора, депутат Московской областной думы Елена Серова посетила долголетов села Бужаниново вместе с депутатом окружного совета Владимиром Фокиным. Участники встречи рассказали, как помогают фронту: 15 человек собирают гуманитарную помощь и плетут сети. Серова показала, как упростить наматывание ленты для плетения с помощью обычной женской шпильки.

«Договорились о помощи волонтерской, то есть мы на себя берем обязательства помочь материалами, все, что необходимо: сетка, ткань. Это будет закуплено, сюда привезем, потому что огромное дело делается», — отметила Елена Серова.

Заведующая центром «Активного долголетия» села Бужаниново Лидия Тужилина поделилась впечатлениями от встречи.

«Это такой замечательный человек, кажется, для нас это небожитель. И вдруг она приходит, и такой простой человек в общении, ну как будто она у нас всегда была», — подчеркнула Лидия Тужилина.

Жители также подняли вопрос о прокладке дорожки: работы осложняет охранная зона теплотрассы. Кроме того, участники встречи обсудили вопросы, связанные с закрытым местным кладбищем, и благоустройство села. По итогам встречи Серова заявила, что продолжит сотрудничать и общаться с долголетами Бужанинова.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.