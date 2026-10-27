Долголеты Богородского округа посетили Хотьково и Троице-Сергиеву лавру

Участники проекта «Активное долголетие» из Богородского округа 27 октября съездили в Сергиев Посад с остановкой в Хотькове. Они освоили резьбу по кости мамонта и посетили Троице-Сергиеву лавру, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Поездка началась с посещения мастерской в Хотькове. Участники проекта познакомились с необычным материалом — костью мамонта возрастом в тысячи лет. Под руководством мастера каждый выпилил и отшлифовал собственный сувенир — кулон или брелок. Кропотливая работа потребовала терпения.

«Никогда не думал, что буду вырезать из кости мамонта. Теперь буду хвастаться внукам!» — признался один из участников.

Затем группа отправилась в Троице-Сергиеву лавру. Организованную экскурсию на этот раз решили не проводить: участники хотели самостоятельно осмотреть обитель и выбрать собственные маршруты. Одни отправились к мощам преподобного Сергия, другие рассматривали старинные фрески в Троицком соборе или гуляли по территории.

На обратном пути участники делились впечатлениями в автобусе. Для одних главным событием стал первый опыт резьбы по кости, для других — знакомство с древними стенами лавры или время, проведенное в тишине собора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.