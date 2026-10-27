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12 часов стоял член: россиянин поплатился за адскую смесь для потенции

Врач из Санкт-Петербурга рассказал о необычном пациенте, который поступил к нему во время ночного дежурства. Мужчина смешал средство для потенции, наркотики и спиртное, из-за чего у него в течение 12 часов была эрекция.

По словам врача, такое состояние называется приапизм. Оно крайне опасно. Если вовремя не предпринять меры, мужчина может лишиться полового органа.

«Если эрекция длится 4 часа и больше, ткани начинают испытывать кислородное голодание. Самое страшное? Необратимая импотенция, отмирание тканей и в редчайших запущенных случаях — даже ампутация», — напомнил врач Михаил Саргсян в социальных сетях.

Пациента экстренно перевели в операционную. Ему выполнили пунктирование кавернозных тел. Врачи выкачивали из полового органа старую, застоявшуюся кровь.

* Потребление наркотиков причиняет вред здоровью, а их незаконный оборот запрещен и влечет ответственность.

* Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.

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