«Царьград»: 13-летний мигрант держит в страхе всю гимназию в Мытищах

13-летний подросток по имени Магомед держит в страхе всю гимназию в Мытищах. Он унижает сверстников, бьет их и вымогает у ребят деньги, сообщает « Царьград ».

По словам учителей и родителей, парень часто устраивает нападки на других школьников. Так, например, недавно он избил нового ученика.

Как рассказала мать пострадавшего, ее сын стоял в компании друзей на перемене, как внезапно на него налетел Магомед. Он оскорбил мальчика, а затем ударил его. Школьник получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

После этого инцидента агрессор начал угрожать семье своей жертвы. Отмечается, что в той же гимназии в первом классе учится сестра пострадавшего. Теперь мать боится отпускать детей на учебу. По словам женщины, Магомед даже угрожал изнасиловать первоклассницу.

«Русская Община» взялась за защиту пострадавшей семьи. Было написано заявление в полицию.

Ранее мигрант задушил свою девушку ремнем в подмосковном Подольске. Он приревновал возлюбленную, на почве чего и убил.