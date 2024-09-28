Мигрант задушил девушку ремнем из-за ревности в подмосковном Подольске

Сотрудники полиции задержали 29-летнего уроженца и гражданина Республики Таджикистан, которого подозревают в убийстве своей бывшей сожительницы в городском округе Подольск, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Вечером 25 сентября около многоэтажки в микрорайоне Кузнечики между мигрантом и 32-летней девушкой произошел конфликт на почве ревности. Мужчина взял ремень от сумки и задушил бывшую сожительницу, а затем скрылся с места преступления.

Спустя некоторое время тело девушки обнаружили местные жители.

Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого. В настоящее время ведутся следственные действия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.