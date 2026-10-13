«Лига чемпионов» конкурса «Лидеры России. Команда» пройдет 16–18 октября

16–18 октября в Мастерской управления «Сенеж» пройдет «Лига чемпионов» — суперфинал шестого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», флагманского проекта Президентской платформы «Россия — страна возможностей» . Его участниками станут 300 управленцев в составе 60 команд, победивших в первом командном сезоне конкурса. Им предстоит пройти два тура оценочных испытаний и решить управленческие задачи в условиях ограниченного времени. О программе суперфинала и результатах первого в России исследования эффективности управленческих команд сообщили 13 октября на пресс-завтраке, посвященному итогам шестого сезона, сообщила пресс-служба Президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Шестой сезон конкурса впервые прошел в командном формате. Заявки на участие подали 75 тысяч управленцев из России и 66 иностранных государств. Победителями стали 60 команд, в состав которых вошли 300 человек. Андрей Бетин рассказал, какие испытания ждут их в суперфинале и чем новый формат будет отличаться от предыдущих этапов конкурса.

«В „Лиге чемпионов“ встретятся управленцы, которым уже не нужно доказывать свое право называться победителями конкурса. Теперь 60 команд будут работать в условиях динамичной конкуренции и ограниченного времени, вести переговоры, бороться за ресурсы и принимать совместные решения. Впервые участники смогут получать обратную связь от профессиональных экспертов непосредственно во время испытаний и сразу корректировать свои стратегии для выполнения последующих заданий. Участников ожидает два тура оценочных испытаний, рефлексия, а также открытая турнирная таблица», — отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Суперфинал пройдет в формате управленческого чемпионата, где участники должны будут проявить командную мобильность и единение, работая внутри своего коллектива. В условиях динамичной, живой конкуренции и ограниченного времени управленцы будут решать реальные управленческие задачи, вести открытые переговоры и напрямую конкурировать за ресурсы и время, принимать совместные решения, взаимодействовать с другими коллективами. Результаты будут отображаться в турнирной таблице, чтобы участники могли анализировать свои решения и работать над ошибками. Обязательной частью программы станет управленческий диктант — новинка шестого сезона. За сжатое время участникам предстоит показать, насколько свободно они владеют управленческой терминологией, как быстро принимают решения и действуют в условиях стресса. Команды совместно решат задачу по теории управления.

16–17 октября участники пройдут оценочные испытания, а 18 октября с конкурсантами встретятся члены клуба «Лидеров России» «Эльбрус». Победители шестого сезона обсудят вопросы развития сообщества управленцев страны. В этот же день будут объявлены итоги «Лиги чемпионов» и названы команды, одержавшие победу в мероприятии.

После презентации программы суперфинала участники пресс-завтрака обсудили, что опыт шестого сезона конкурса позволяет узнать о работе управленческих команд и как эти выводы могут применяться в деятельности организаций. Вместе с Андреем Бетиным в разговоре приняли участие председатель Экспертного совета конкурса «Лидеры России», управляющий партнер компании «ЭКОПСИ Консалтинг» Павел Безручко, директор по человеческому капиталу Т-Банка Анна Орлова и инсайт-директор, партнер ООО «Талент Кью Про» Юлия Синицына. Модератором встречи выступила заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова.

На пресс-завтраке также представили результаты первого в России исследования эффективности управленческих команд, проведенного на основе данных шестого сезона конкурса. В него вошли 719 команд, дошедших до полуфиналов и финала. Авторы сопоставили результаты участников с особенностями их взаимодействия и индивидуальными характеристиками, чтобы определить факторы, которые помогают управленцам справляться с общими задачами. Одним из значимых факторов стала ориентация на общую цель. Она объединяла участников с разным опытом и подходами к работе и помогала согласовывать решения. При этом способы распределения ролей и организации совместной работы могли различаться.

Фото - © Пресс-служба Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Фото - © Пресс-служба Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Фото - © Пресс-служба Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Фото - © Пресс-служба Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Фото - © Пресс-служба Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Фото - © Пресс-служба Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Фото - © Пресс-служба Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Фото - © Пресс-служба Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Фото - © Пресс-служба Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Фото - © Пресс-служба Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Фото - © Пресс-служба Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Фото - © Пресс-служба Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Фото - © Пресс-служба Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Фото - © Пресс-служба Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Фото - © Пресс-служба Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Фото - © Пресс-служба Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Фото - © Пресс-служба Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Фото - © Пресс-служба Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Фото - © Пресс-служба Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Фото - © Пресс-служба Президентской платформы «Россия – страна возможностей»

«При оценке управленческих команд важно отделить объективный результат от субъективного впечатления. Поэтому в финале мы измеряли именно объективный результат в каждом задании. Затем мы сопоставили результаты с данными тестов, особенностями состава команд и оценками вклада участников после каждого задания. Высокорезультативные команды открыто обсуждали разногласия и принимали решения в интересах общей цели. Для успеха также оказался важен баланс различных деловых качеств участников. В команде должны быть и те, кто предлагает идеи, и те, кто доводит их до результата, и те, кто способен воодушевлять, и те, кто готов поддержать общее движение. При этом содержательный вклад требуется от каждого. Если один участник отсиживается, пока работают остальные, результат команды снижается. А вот способ распределения лидерской роли решающего значения не имел. Успешными были и команды с одним ярким лидером-организатором, и коллективы с распределенным лидерством», — рассказал Павел Безручко.

Анализ индивидуальных профилей участников позволил увидеть, какое сочетание качеств помогает командам работать эффективнее. Более высокие результаты показывали коллективы, в которых сохранялся баланс между инициативными участниками и теми, кто последовательно доводит задачи до завершения, между социально смелыми и более сдержанными людьми, между требовательностью к результату и способностью не останавливаться из-за ошибок. При этом эффективность команды не зависела от преобладания в ней мужчин или женщин и не требовала обязательного присутствия одного ярко выраженного лидера.

Инсайт-директор, партнер ООО «Талент Кью Про» Юлия Синицына представила аналитические выводы нового исследования про влияние возраста и опыта на успех в конкурсе и соответственно на решение управленческих задач в жизни.

«Тесты способностей с первого сезона были необходимым этапом, который отбирал участников для прохождения в следующий этап. Известно, что с возрастом падает уровень академического интеллекта, что влияет на результат выполнения заданий. И совершенствуя методологию, в этом сезоне мы решили сделать тест практического интеллекта, который бы учитывал и академические способности, и опыт. Мы статистически зафиксировали прямое влияние опыта на результат. Чтобы это увидеть, мы сравнивали управленцев одного возраста и увидели, что с накоплением управления стажа результаты становятся выше. На уровне команд обнаружилась сильная связь между общей способностью принимать управленческие решения и результатом в финале. Командный формат открыл проявление коллективного интеллекта, показав, что влияние общего уровня интеллекта команды выше, чем наличие одного сильного участника», — отметила Юлия Синицына.

О практическом применении этих идей и опыте команды Т-Банка рассказала Анна Орлова.

«Идея конкурса мне сразу очень отозвалась. В Т-Банке командный подход существует исторически, потому что при таком масштабе бизнеса один человек просто не может сделать хороший сервис, клиентский опыт и уникальные продукты. Для меня особенно ценно, что здесь в одной командной истории смогли соединиться государство и бизнес. Во время стратегической экспедиции ребята предложили ряд идей, и часть из них мы уже внедряем в банке. То есть конкурс дал нам решения, которые мы смогли забрать в реальную работу и в

Т-банке и в Центральном Университете», — рассказала Анна Орлова.

Всего участниками шестого сезона конкурса «Лидеры России. Команда» стали более 75 тысяч руководителей из всех 89 регионов страны и 66 иностранных государств. Чтобы выйти в финал, они прошли воронку из онлайн-испытаний — дистанционный этап конкурса, контрольное тестирование и онлайн-полуфиналы в формате командных управленческих кейсов. Задания касались различных аспектов командного управления — стратегии, операционной деятельности, оценки эффективности. Победителями стали 60 управленческих команд, показавшие наилучший результат в своих категориях — «Сборные управленческие команды», «Управленческие команды организаций», «Государственные управленческие команды», «Управленческие команды корпораций». Они уже получили право на обучение по специальной образовательной программе по командообразованию, разработанной РАНХиГС совместно с Мастерской управления «Сенеж».

Конкурс «Лидеры России. Команда» активно поддерживают партнеры: крупнейшие российские компании ОАО «РЖД», ПАО Сбербанк, ПАО «Газпром нефть», ПАО «Ростелеком», ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети», Госкорпорация «Росатом», Госкорпорация «Роскосмос», ПАО «ГМК „Норильский Никель“, Госкорпорация „Ростех“, ПАО „Интер РАО“, ПАО „РусГидро“, а также российский фонд прямых инвестиций, АО „Банк ДОМ.РФ“, АО „ОПК“, АО „ОЭЗ ППТ „Алабуга“, ООО „Хэдхантер“, ООО „ЛитРес“ и генеральный технический партнер — технологическая корпорация VK.

Конкурс управленцев «Лидеры России» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» проводится с 2017 года по распоряжению Президента Российской Федерации. По итогам всех сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира. За весь период проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 700 участников. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» и национального проекта «Молодежь и дети».