В Петербурге чебуречная пробурила сквозную дыру в квартиру этажом выше

В Санкт-Петербурге масштабный ремонт заведения общепита обернулся сквозным отверстием в жилое помещение на втором этаже. Неприятный инцидент произошел в доме на Московском проспекте, сообщает Telegram-канал « Mash на Мойке ».

По словам местного жителя, в начале года расположенное под его квартирой кафе затеяло строительные работы. После их завершения жильцы столкнулись с непрекращающимися кухонными запахами и деформацией напольного покрытия.

Вскрыв паркет, собственник обнаружил, что бетонная плита перекрытия пробита насквозь, открывая прямой обзор на кухню общепита. Мужчина убежден, что строители повредили конструкцию при монтаже вентиляционной трассы с нарушением строительных регламентов, а руководство заведения игнорировало претензии либо предлагало продать жилье по заниженной стоимости.

После обращений в различные инстанции управляющая компания взяла ситуацию на контроль и выставила общепиту требование ликвидировать повреждения.

В самой чебуречной представили совершенно противоположную точку зрения. Представители точки заявили, что хозяин квартиры самостоятельно демонтировал паркет, насверлил отверстия в перекрытии и теперь не пускает специалистов комиссии для осмотра помещений.

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