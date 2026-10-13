В Петербурге чебуречная пробурила сквозную дыру в квартиру этажом выше
В Санкт-Петербурге масштабный ремонт заведения общепита обернулся сквозным отверстием в жилое помещение на втором этаже. Неприятный инцидент произошел в доме на Московском проспекте, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По словам местного жителя, в начале года расположенное под его квартирой кафе затеяло строительные работы. После их завершения жильцы столкнулись с непрекращающимися кухонными запахами и деформацией напольного покрытия.
Вскрыв паркет, собственник обнаружил, что бетонная плита перекрытия пробита насквозь, открывая прямой обзор на кухню общепита. Мужчина убежден, что строители повредили конструкцию при монтаже вентиляционной трассы с нарушением строительных регламентов, а руководство заведения игнорировало претензии либо предлагало продать жилье по заниженной стоимости.
После обращений в различные инстанции управляющая компания взяла ситуацию на контроль и выставила общепиту требование ликвидировать повреждения.
В самой чебуречной представили совершенно противоположную точку зрения. Представители точки заявили, что хозяин квартиры самостоятельно демонтировал паркет, насверлил отверстия в перекрытии и теперь не пускает специалистов комиссии для осмотра помещений.
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