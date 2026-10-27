Москвич задушил сожительницу, а тело выбросил в лесу в Подмосковье

В Подмосковье нашли труп 40-летней москвички, которая была задушена сожителем, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по г. Москве.

20 октября троюродная сестра пропавшей обратилась в правоохранительные органы. По словам женщины, ее родственница долгое время не выходила на связь и отсутствовала по месту жительства.

Следователи опросили свидетелей, детально установили маршрут передвижений пропавшей, а также изучили камеры видеонаблюдения. Установлено, что девушка в последний раз заходила в квартиру на Зеленом проспекте, где она проживала вместе с сожителем, и больше оттуда не выходила.

По версии следствия, мужчина задушил жертву, после чего вывез ее тело на территорию Московской области, чтобы скрыть преступление.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подозреваемый задержан. С ним проводят следственные действия.

Как уточняет РЕН ТВ, в квартире на Зеленом проспекте между парой произошла ссора, во время которой мужчина ударил женщину кулаком, после чего задушил. Через два дня ночью он вывез тело в лесной массив.

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