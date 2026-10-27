Мастер из Лосино-Петровского создала фрагмент вышитой карты Подмосковья

сегодня в 17:42

Лилия Сорокина из Дома культуры Биокомбината вышила часть карты Московской области, посвященную Лосино-Петровскому. Полотно представили в Подольске на конференции «Сила традиций: путь к единству», приуроченной ко Дню народного единства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Над вышитой картой Подмосковья работали 75 мастеров из учреждений культуры всех 56 муниципалитетов региона. Основой полотна стали силуэты муниципалитетов, на которых вручную вышили исторические вехи, знаковые места и символы территорий.

Фрагмент Лосино-Петровского создала Лилия Сорокина, руководитель кружка декоративно-прикладного творчества «Вышивки шелковыми лентами» Дома культуры Биокомбината. Мастера наградили дипломом за вклад в сохранение культурного наследия, народных традиций и уникальной истории Московской области.

Карту представили на научно-практической конференции «Сила традиций: путь к единству» в Подольске. Мероприятие объединило этнографов, фольклористов, мастеров, руководителей творческих коллективов и представителей власти.

Лосино-Петровский представляли сотрудники ДК «Октябрь», Биокомбинатовской централизованной клубной системы и городской библиотеки. Они обменялись с коллегами из других городов практическим опытом продвижения народной культуры и заслушали доклады руководителей творческих коллективов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.