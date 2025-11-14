В Петербурге задержали банду «полицейских», которая вымогала у жителей деньги

В Петербурге задержаны подозреваемые в вымогательстве и разбое

В Северной столице задержана группа лиц, подозреваемых в вымогательстве и совершении разбойных нападений. Как сообщила пресс-служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов, передает газета «Петербургский дневник» .

«Пресечена противоправная деятельность вооруженной этнической, устойчивой группы лиц, состоящей из выходцев Центрально-Азиатского региона», — отмечается в сообщении.

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбуждены уголовные дела по статьям «Похищение человека» и «Разбой».

Следствием установлено, что, начиная с ноября 2024 года и по февраль 2025 года, эти граждане, вступив в предварительный сговор, выдавая себя за полицейских, совершили ряд нападений на жителей Петербурга с целью разбоя и вымогательства, используя при этом огнестрельное оружие.

«Лица, причастные к данной противоправной деятельности, задержаны и заключены под стражу. В настоящее время проводится дальнейший комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий», — уточнили в ФСБ.

