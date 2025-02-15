В Петербурге надышавшийся дезодорантом подросток умер на глазах у друзей
Подросток надышался дезодоранта и скончался на улице в Петербурге
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В Петербурге надышавшийся дезодорантом 14-летний подросток скончался, споткнувшись и ударившись подбородком, на глазах у друзей, сообщает Neva.Today.ru.
Трагедия произошла 13 февраля на Ленинском проспекте. В полицию поступило сообщение о мальчике, который лежал в арке дома № 51. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили тело школьника.
Друзья погибшего рассказали, что товарищ, надышавшись дезодоранта, споткнулся при беге и упал, ударившись подбородком об асфальт. После падения подросток уже не встал.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти школьника.
Ранее в Иркутской области 12-летний школьник случайно застрелил своего друга, демонстрируя ему ружье, принадлежащее отцу.