В Петербурге надышавшийся дезодорантом подросток умер на глазах у друзей

сегодня в 11:39

Подросток надышался дезодоранта и скончался на улице в Петербурге

В Петербурге надышавшийся дезодорантом 14-летний подросток скончался, споткнувшись и ударившись подбородком, на глазах у друзей, сообщает Neva.Today.ru .

Трагедия произошла 13 февраля на Ленинском проспекте. В полицию поступило сообщение о мальчике, который лежал в арке дома № 51. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили тело школьника.

Друзья погибшего рассказали, что товарищ, надышавшись дезодоранта, споткнулся при беге и упал, ударившись подбородком об асфальт. После падения подросток уже не встал.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти школьника.

Ранее в Иркутской области 12-летний школьник случайно застрелил своего друга, демонстрируя ему ружье, принадлежащее отцу.