В Иркутской области школьник случайно убил друга, показывая карабин отца

В Иркутской области 12-летний школьник случайно застрелил своего друга, демонстрируя ему ружье, принадлежащее отцу, сообщает Baza .

Трагедия произошла 12 февраля в поселке Чунский. Саша пришел в гости к своему другу Мише. Последний решил показать товарищу карабин своего отца, который ранее занимал должность замначальника полиции по охране общественного порядка в ОМВД России по Чунскому району.

Школьник знал, где лежат ключи от оружейного сейфа, достал их и открыл шкаф, в котором хранилось ружье «Лось 7-1». Миша решил показать Саше, как работает оружие, и попытался передернуть затвор. Однако он не рассчитал силу и случайно нажал на курок. Дуло было направлено на Сашу, раздался выстрел.

Пуля попала мальчику в шею, повредив сонную артерию. Испугавшись, Миша выбежал на улицу, чтобы позвать на помощь. Но прибывшие позже врачи не смогли спасти Сашу. Он скончался.

Приехавшие сотрудники полиции обнаружили в шкафу отца Миши еще два карабина и ружье. В настоящее время проводится расследование.

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