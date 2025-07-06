230-летняя традиция «свадьбы с рептилией» прошла в Мексике

В мексиканском городке Сан-Педро-Уамелула мэр Даниэль Гутьеррес заключил символический брак с самкой каймана, облаченной в белое свадебное платье

Трехдневный обряд, завершившийся ритуальным поцелуем, является древней традицией, которая, по местным поверьям, приносит процветание и хороший урожай.

"Маленькую принцессу" - так называют ритуального крокодила местные жители - торжественно пронесли по улицам перед церемонией. Этот обычай, насчитывающий более 230 лет, символизирует связь между миром людей и божеств.

"Для нас это способ попросить мать-землю о благополучии", - пояснил один из участников празднества. В местной культуре крокодил считается священным существом, олицетворяющим плодородие и изобилие.

Хотя ритуал может показаться необычным сторонним наблюдателям, для жителей Сан-Педро-Уамелула это важная часть культурного наследия. В последние годы церемония привлекает все больше туристов, желающих увидеть уникальную традицию, сохранившуюся с доколониальных времен.